Chiacchierando con Elettra Lamborghini a Domenica In, Mara Venier si è lasciata andare ad una inaspettata confessione.

Mara Venier ha ospitato Elettra Lamborghini al salotto tv di Domenica In e, parlando con lei di tematiche sentimentali, si è lasciata andare ad un’inaspettata confessione che non ha mancato di divertire e far sognare i suoi fan. Rivolgendosi a suo marito, Nicola Carraro, la conduttrice ha detto:

“Eh i succhiotti, anche con mio marito li avevo, ho una grande nostalgia adesso. Evviva i succhiotti, capito Nicola?”.

Mara Venier

Mara Venier: la confessione sui succhiotti

Al salotto tv di Domenica In Mara Venier ha ospitato Elettra Lamborghini e con lei ha parlato di alcune tematiche relative all’amore e alla sua vita privata. L’ereditiera ha confessato alla conduttrice che da quando ha incontrato suo marito, Nick Van De Wall, per lei non conterebbe nessun altro.

La conduttrice le ha fatto alcune domande esplicite sulla sua vita sotto le lenzuola e, per tutta risposta, l’ereditiera le ha mostrato alcuni succhiotti che aveva sul collo. Mara Venier ha colto la palla al balzo per fare un inaspettato appello a suo marito, Nicola Carraro, con cui è convolata a nozze nel 2006. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

