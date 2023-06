Simona Ventura ha confessato per la prima volta alcuni retroscena su quanto abbia cambiato la sua vita l’aggressione subita da suo figlio.

Ospite al Festival della Tv di Dogliani Simona Ventura ha parlato della sua carriera e dei suoi progetti per il futuro e ha sottolineato come per lei la cosa più importante della sua vita resti la famiglia. Nel 2018 suo figlio Niccolò ha subito una violenta aggressione da parte di alcuni coetanei e a tal proposito la conduttrice ha ammesso:

“Abbiamo già tanto, i nostri figli stanno bene”, e ancora: “L’aggressione a Nicoló per me è stata una svolta, sono felice che si sia salvato dopo 11 coltellate, ringrazio ogni giorno per quello che ho”.

Simona Ventura: l’aggressione al figlio

Nel luglio 2018 il figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini, Niccolò Bettarini, è stato violentemente aggredito da alcuni coetanei in quanto figlio dei due vip.

Scampato miracolosamente al peggio, il ragazzo si è sottoposto a un lungo periodo di cure prima di riuscire a riprendersi completamente. Sua madre Simona Ventura in queste ore ha affermato quanto quell’episodio abbia stravolto completamente la sua vita e come oggi, grazie ad esso, le sue priorità siano completamente cambiate.

