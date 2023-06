Per la prima volta Gerry Scotti ha confessato apertamente i motivi che lo hanno condotto all’addio dall’ex moglie Patrizia Grosso.

Gerry Scotti ha parlato per la prima volta a Vanity Fair dei motivi che lo hanno condotto a separarsi da Patrizia Grosso, madre di suo figlio Edoardo. I due avrebbero vissuto un lungo periodo di crisi a seguito del quale lei gli avrebbe svelato di essersi innamorata di un’altra persona.

“Non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo. E mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona (…) Ho sofferto molto, non mi sarei voluto separare da mio figlio”, ha confessato il conduttore, e ancora: “Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”.

Gerry Scotti

Gerry Scotti: la separazione dalla moglie

Oggi Gerry Scotti sembra aver trovato la serenità ed è più felice che mai di essere diventato nonno di due splendidi nipoti (figli di suo figlio Edoardo). A Vanity Fair il conduttore ha svelato i dettagli e i retroscena della sua separazione da Patrizia Grosso, e ha confessato per la prima volta il dolore e la vergogna provati durante la separazione. Dal 2011 il volto tv è legato a Gabriella Perino, con cui sembra aver ritrovato la felicità.

Riproduzione riservata © 2023 - DG