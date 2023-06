Paola Saulino ha sfilato senza veli allo stadio Maradona prima di Napoli-Sampdoria e ha conquistato tutti con le sue curve da capogiro.

Paola Saulino ha voluto mantenere la parola data e, dopo la vittoria del Napoli allo scudetto, ha deciso di sfilare completamente senza veli e con il corpo dipinto di blu allo stadio Maradona. Il suo video ha conquistato i tifosi della squadra e ha fatto il pieno di like sui social.

Paola Saulino: il body painting per il Napoli

Paola Saulino ha deciso di festeggiare la vittoria dello scudetto da parte del Napoli con un body painting molto speciale e allo stadio Maradona (dove si è svolta la partita Napoli-Sampdoria) ha attirato l’attenzione dei tifosi con le sue curve da capogiro e la sua bellezza mozzafiato. “Napoli Campione. Ho lavorato tanto per celebrare questo momento”, ha scritto l’attrice, che ha partecipato all’evento praticamente senza veli.

Sui social in tanti le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza ma non sono mancate anche le critiche da parte dei detrattori, e c’è chi l’ha accusata di aver solamente cercato di ottenere visibilità. Paola Saulino replicherà alle critiche nei suoi confronti?

