Gelo tra Emma Marrone e Stefano De Martino alla festa scudetto del Napoli? La cantante non ci sta e risponde ai rumors.

In queste ore si sono moltiplicati i rumors su quanto sarebbe accaduto nel corso della festa per lo scudetto del Napoli tra Emma Marrone e Stefano De Martino. In tanti hanno parlato di un presunto gelo tra i due con la donna che sarebbe “scappata” per evitare proprio il suo ex. L’artista, però, dopo aver appreso di queste indiscrezioni ha voluto fare chiarezza.

Emma “scappata” da Stefano De Martino? Le sue parole

EMMA MARRONE

“Sta girando questa notizia da stamattina e sto leggendo certi articoli che mi fanno abbastanza ridere”. Con queste parole Emma inizia a parlare sui social, con alcune stories, per rispondere ai rumors che la vorrebbero essere scappata dalla festa in onore del Napoli fresco di scudetto per via dei suoi precedenti di cuore con Stefano De Martino.

In tanti, sul web, hanno parlato del fatto che la cantante sia andata via di fretta perché “ancora cotta” o per questioni legate sempre al rapporto con il ballerino e conduttore.

In realtà, a quanto pare, non è affatto così. La Marrone, infatti, ha spiegato: “In realtà non c’è stato alcun gelo, anzi Stefano è stato bravissimo, ha tenuto una serata in mezzo a 50mila persone, ripeto è stato bravissimo. Sono tanto orgogliosa di lui. Io non l’ho sentito neanche parlare dietro di me. Volevo tranquillizzarvi su questo. Non sono scappata da nessuna parte, io non scappo mai e sicuramente non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene, sono orgogliosa di lui. State sereni che è tutto ok”.

Di seguito anche un post Instagram di Pipol Gossip che ha raccolto la reazione della cantante a questi particolari rumors sul suo conto:

Riproduzione riservata © 2023 - DG