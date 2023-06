In vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha voluto fare chiarezza sulla scelta della giuria e del cast.

Sono sempre di più i rumors relativi alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci dove noti vip si mettono in gioco nella danza accompagnati da ballerini professionisti. La conduttrice, ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, ha voluto fornire qualche dettaglio sui lavori in corso chiarendo anche questioni delicate come cast e giuria. Proprio la scelta dei giudici è uno dei temi di cui si sta parlando con insistenza nelle ultime settimane.

Milly Carlucci e la giuria di Ballando con le Stelle: la situazione

Con la solita professionalità, la Carlucci non ha girato attorno alle domande sul programma e anche per i temi scottanti come la riconferma della giuria e la scelta dei prossimi “ballerini vip” è andata dritta al punto.

“Sono state dette molte cose… Di gossip se n’è fatto tanto, tantissimo, si sono detti vari nomi”, ha esordito la presentatrice. “Mi spiego. La giuria non è stata riconfermata. Non è stata riconfermata perché noi adesso ci stiamo occupando di fare il cast del programma. Poi più avanti a settembre si parlerà di giuria e si parlerà di tutto il resto. Quella sarà una cosa di cui ci occuperemo più avanti. Però posso dire che non è stata riconfermata”.

Insomma, nessun allarmismo. Il motivo per il quale, ad oggi, non si sanno ancora con certezza i nomi dei prossimi giudici è dovuto al fatto che prima si sta scegliendo il cast dei ballerini vip che si cimenteranno nello show.

Un passaggio anche sulla presenza o meno tanto chiacchierata di Barbara D’Urso. Qui la Carlucci ha spiegato: “Con Barbara ci siamo viste alcuni anni fa per discutere la possibilità di coinvolgerla come ballerina per una notte, possibilità che poi è sfumata completamente”.

