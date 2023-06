Non solo musica e risate tra Elettra Lamborghini e Mara Venier a Domenica In. Nell’intervista anche alcuni passaggi importanti e molto intimi.

Ospite a Domenica In con Mara Venier, Elettra Lamborghini ha avuto modo di presentare il suo nuovo lavoro musicale Elettraton ma non solo. La giovane ereditiera si è aperta raccontando qualche aspetto inedito della sua vita privata tra marito Afrojack e questioni legate ad un momento non facile vissuto che, però, lei stessa non vuole chiamare di depressione.

Elettra Lamborghini e la parola depressione…

Come detto, non sono momenti di risate e musica tra la Lamborghini e la Zia della tv, ma anche alcuni aspetti importanti e molto personali legati ad alcuni stati emotivi vissuti.

“Quando sono triste inizio ad ascoltare canzoni deprimenti in linea con il mio stato d’animo, ma poi ho bisogno di musica che mi faccia ballare”, ha detto la giovane Elettra.

“Ora le cose vanno meglio, sembra ne sia uscita. Non mi piace usare il termine depressione, perché la depressione è una vera e propria malattia, diciamo che mi sono sentita molto triste”. Il motivo di tale tristezza è stato, anche, il pubblico e in generale alcune cattiverie sul suo conto: “Non sapevo quale fosse il mio senso. Non riesco sempre ad allontanare le persone negative che mi circondano”.

E ancora: “Ci resto male anche con le persone cattive. Dopo Sanremo ho capito i miei errori. Ora mi sta aiutando una psicologa”.

Di seguito, invece, una gag divertente andata in scena nel corso dell’intervista a proposito di “succhiotti”…

Io non riuscirò mai a non volerle bene mi dispiace pic.twitter.com/lX2Fv3rx9q — Nicolò, ‘un tipo’ (@nicoloc__) June 4, 2023

