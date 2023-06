Scatto sbagliato o voluto? Alba Parietti e un misterioso uomo nudo diventano virali sul web. La foto che fa parlare…

Spesso attaccata dagli haters per qualche foto “autocelebrativa”, questa volta Alba Parietti diventa virale grazie ad un misterioso uomo che appare alle sue spalle… nudo. La showgirl ha condiviso una serie di scatti mentre si trovava al mare e in un di questi è spuntato un signore non ben identificato che ha generato una valanga di reazioni social.

Alba Parietti, un uomo nudo alle spalle…

Alba Parietti

In queste ore, la bella Alba si è concessa un po’ di relax al mare andando a Formentera. A raccontare questi momenti passati al sole e al mare è stata la stessa showgirl con un post Instagram con una serie di foto accompagnate dalla didascalia “Formentera Today”.

Nessun problema. Se non fosse che scorrendo i suoi vari selfie, se ne trova uno dove, sull sfondo, appare un signore totalmente nudo. Non è dato sapere di chi si tratti e neppure se fosse con la showgirl ma la foto è subito diventata virale.

Tantissimi, infatti, hanno subito commentato lo scatto: “Ma sei in una spiaggia di nudisti?”, ha scritto uno nonostante nelle varie foto si vedano altre persone, Alba compresa, in costume. “Alba, mi dispiace, ma questa volta diventa virale il signore nudo alle tue spalle e non tu”, ha scritto un altro.

A qualcuno è poi sorto un dubbio: “Ma la foto è scattata di proposito con il sedere del signore?”. Che la Parietti abbia volutamente “sbagliato” il selfie? Chi lo sa. Certamente ne è uscito fuori qualcosa di molto divertente.

Di seguito anche il post Instagram della donna che ha fatto tanto discutere:

