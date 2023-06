Dopo essersi ritirato per motivi di salute dall’Isola dei Famosi, Paolo Noise torna a parlare sui social delle sue condizioni.

Ha salutato l’Honduras e L’Isola dei Famosi per questioni legate alla sua salute non ben precisate. Ora Paolo Noise torna a parlare ma lo fa solo per spiegare le sue emozioni e la sua rinascita e per dare anche un messaggio da lontano a chi è ancora in gioco nel reality. Il volto della Radio e dello Zoo di 105 ha voluto parlare via social con una serie di stories recenti e alcuni post condivisi anche nelle ultime ore.

Paolo Noise e l’addio all’Isola dei Famosi: le parole

Paolo Noise

Come detto, con una serie di stories social e alcuni post, Noise è tornato a raccontare la sua vita dopo L’Isola dei Famosi e anche i cambiamenti che l’esperienza lo ha portato ad avere. Tornando sull’addio all’Honduras, il volto dello Zoo di 105 ha detto: “La mia scelta di non entrare nel dettaglio del mio stato di salute o nei dettagli più intimi della mia fragilità, credo che sia il gesto più giusto per un uomo di spettacolo. Non accetterò mai la compassione di nessuno e nemmeno ne sentirò mai il bisogno. C’è chi sta affrontando il peggio nella vita e di certo non sfrutterò mai una caduta per fare spettacolo e hype dietro la mia carriera, che spero abbia ben altro per rendere fiero chi mi ama”.

Mostrandosi poi mentre corre, dimagrito e con nuovo spirito, Paolo ha aggiunto: “Ho deciso di spostare di almeno tre settimane il ricovero per i controlli in Italia e tornare a lottare fianco a fianco con i miei colleghi dello Zoo di 105. Non lo faccio per la gloria o perché sono irresponsabile, ma perché sento istintivamente che sia la cosa più giusta, sia nei confronti di Marco (Mazzoli, ndr) che sta a 9.000 km in mezzo alla sabbia a patire, sia nei confronti di Fabio Alisei e tutto il gruppo che per più di un mese si è sobbarcato un lavoro immane per portare avanti la baracca. Mi sento più forte e in forma che mai”.

Di seguito anche i post Instagram dell’uomo:

