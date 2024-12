“Da oggi sono una foster mom”: l’annuncio di Elisabetta Canalis

Continua il suo grande impegno nei confronti degli animali Elisabetta Canalis che in queste ore ha dato un particolare annuncio.

Non la si vede più tantissimo sul piccolo schermo in Italia ma Elisabetta Canalis resta sempre una delle figure maggiormente seguite sui social. L’ex Velina, in queste ore, ha fatto un particolare annuncio relativo al suo grande impegno nei confronti degli animali e nel dettaglio dei cani. La donna è diventata una “foster mom”, termine di cui lei stessa ha dato una spiegazione completa.

Elisabetta Canalis è diventata una foster mom

Attraverso un post su Instagram, Elisabetta Canalis ha raccontato un traguardo raggiunto e voluto che ha confermato il suo grande impegno nei confronti degli animali e dei cani nello specifico.

L’ex Velina ha annunciato: “Sono una foster mom, esattamente da oggi. Che cosa vuol dire? Significa che prendo dei cani dal canile e che li tengo con me fin quando non si trova un’adozione”, le sue parole.

“Purtroppo in passato ho fallito più di una volta in questa impresa ed i miei ‘fallimenti’ si chiamano Charlie e Megan, cani che dovevano essere ‘di passaggio’ a casa ma che poi hanno deciso che potevo continuare a vivere con loro. La mia nuova inquilina si chiama Josie”, ha detto a corredo del post con le foto del nuovo arrivato in famiglia.

Il gesto e l’impegno dell’ex Velina

“Josie non lo sa ma credo che ci sia una famiglia molto adatta che l’aspetta… incrociamo le dita… lei voleva solo uscire da quel canile spaventoso e triste in cui ci siamo incontrate, abbracciate e fatte una promessa, ovvero che li dentro Josie non ci sarebbe rimasta. E voi avete esperienze di fostering (stallo)? Se si raccontatemele…”.

La Canalis, anche tramite questo annuncio, ha quindi confermato di essere molto attiva in termini di solidarietà verso gli animali e verso i cani. La speranza è quella di sensibilizzare sempre più persone, in primis a non abbandonarli, e in secondo luogo a prendersene maggiormente cura.