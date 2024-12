Enzo Paolo Turchi si candida come prof di Amici: “Potrei dare tantissimo”

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi guarda avanti e ipotizza un futuro come professore della scuola di Amici.

Ha da poco concluso la sua esperienza al Grande Fratello che ha dovuto abbandonare per problemi fisici, eppure Enzo Paolo Turchi ha tantissima voglia di fare e di dare ai più giovani tutta la sua conoscenza in ambito lavorativo. In questo senso, il marito di Carmen Russo, durante un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, si è “proposto” come prossimo professore della scuola di Amici di Maria De Filippi…

Enzo Paolo Turchi si candida come prof ad Amici

Durante una lunga e interessante intervista a SuperGuidaTv, Enzo Paolo Turchi ha raccontato diversi aspetti legati alla sua esperienza appena finita al GF ma anche di quella che potrebbe essere, chissà, in futuro ad Amici. Il noto coreografo, infatti, si è “proposto” al talent di Maria De Filippi.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

A domanda precisa se gli piacerebbe diventare prof della scuola, Enzo Paolo ha replicato: “Mi piacerebbe, non poco, ma moltissimo insegnare ad Amici, poter mettere a frutto la mia esperienza testimoniata da tutti i miei diplomi che mi sono guadagnato negli anni a partire da quello del teatro San Carlo di Napoli. Potrei dare tantissimo anche come giudice, dalla mia accademia sono usciti tanti ballerini di successo. Io lavoro molto per gli altri e soprattutto per i giovani perché io posso offrire la mia esperienza di sessant’anni di carriera ma loro mi possono portarmi nel presente e nel futuro. Sì mi farebbe tanto piacere”, ha detto Turchi.

L’esperienza al Grande Fratello

Come anticipato, nell’intervista non sono ovviamente mancati riferimenti alla sua esperienza recente al GF. “Sicuramente mi sono pentito di aver abbandonato il gioco, però, il fisico non mi reggeva più, è stato veramente un sforzo incredibile”, ha detto il marito di Carmen Russo. “Oggi sto molto bene e quando rientro nella Casa per fare lezione, mi accorgo di quanto mi dispiace, però in quel momento è stato giusto”.

Curioso anche il passaggio su alcuni concorrenti: “I concorrenti mi convincono tutti perché gli voglio bene. Se mi chiedi chi si è rivelato una scoperta ti rispondo Helena che, secondo me, ha un bellissimo carattere anche se è un po’ di umore altalenante come solo gli artisti sanno essere. Mi sembra sincera, avrà fatto degli errori come tutti […]”, ha aggiunto Enzo Paolo che proprio con la Prestes aveva avuto alcuni scontri piuttosto accesi.