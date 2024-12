Antonella Clerici preoccupa i fan: “Cosa le è successo?”

L’amatissima conduttrice tv Antonella Clerici ha destato qualche preoccupazione durante l’ultima puntata di ‘È sempre mezzogiorno’.

Da sempre è una grande lavoratrice e quindi neppure un problema al viso le ha impedito di essere presente in puntata a ‘È sempre mezzogiorno’. Stiamo parlando di Antonella Clerici che, al netto di un evidente guaio al volto, in particolare all’occhio, ha scelto di presenziare e condurre spiegando ai telespettatori cosa le sia capitato.

Antonella Clerici con l’occhio gonfio: cosa è successo

Nell’ultima puntata andata in onda di ‘È sempre mezzogiorno’, Antonella Clerici ha spiazzato il suo pubblico di Rai 1 mostrandosi con un paio di occhiali addosso.

Non una scelta di stile o di outift particolare, bensì una soluzione per una problematica fisica, di salute, che l’ha colpita proprio in queste ore.

Antonella Clerici

La conduttrice ha fatto sapere al suo pubblico che, questa mattina, dopo essersi svegliata, ha riscontrato un’amara sorpresa sulla sua faccia: una delle palpebre si era gonfiata. Ecco perché ha preferito indossare degli occhiali anche per non impressionare gli spettatori.

“Mi scuso per gli occhiali ma ho l’occhio che è gonfio”, ha detto la Clerici. “Mi sono svegliata con una palpebra così. Vi chiedo scusa ma è anche per non vedere una cosa che potrebbe impressionare. Ho messo l’unguento e spero mi passi. Chiedo scusa”.

Le reazioni

Sui social, diversi utenti hanno notato l’accaduto e prima delle spiegazioni della padrona di casa di ‘È sempre mezzogiorno’ si sono domandati: “Ma come mai ha gli occhiali?”, “Ma cosa le è successo?”, “Spero stia bene ma mi sa che ha l’occhio malato o gonfio“.

Successivamente alla spiegazione della Clerici, il pubblico si è augurato una pronta guarigione per la donna che sarà impegnata tra poche ore con The Voice Kids 3: “Spero di guarire“, ha detto in relazione alla prossima puntata del programma canoro dedicato ai piccoli talenti della musica.