“Non ce ne libereremo mai”: bufera a Uomini e Donne

Un ritorno particolare a Uomini e Donne ha generato una valanga di reazioni sui social. In molti sembrano non aver gradito…

Come spesso accade durante e dopo le puntate pomeridiane di Uomini e Donne, i social vengono invasi dalle reazioni del telespettatori e fan del programma. In queste ore, in particolare, i seguaci del dating show di Maria De Filippi hanno avuto un gran da fare dopo il clamoroso ritorno di Mario Cusitore nel programma dopo pochi giorni dall’addio.

Mario Cusitore è tornato a Uomini e Donne

Sono passati pochi giorni dall’annunciato addio a Uomini e Donne da parte di Mario Cusitore ma adesso il cavaliere ha fatto un passo indietro ripresentandosi nel dating show di Maria De Filippi e generando non poche reazioni, sia dentro lo studio che da parte dei fan e telespettatori della trasmissione.

Maria De Filippi

Come spiegato dal diretto interessato ma anche dalla stessa trasmissione, Mario ha fatto il suo ritorno nel programma in quanto ha continuato a sentire due dame: Valentina e Prasanna.

“Anche se me ne sono andato, loro mi hanno fatto sentire un certo interesse”, ha spiegato Cusitore. “Io mi sono sentito, non dico regolarmente, con loro”, ha aggiunto.

Mario è tornato a #UominieDonne perché, dopo aver lasciato il programma, ha continuato a sentire Valentina e Prasanna… pic.twitter.com/VpPS6vXcIz — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 12, 2024

Le reazioni

Il ritorno di Mario è stato accolto in modo non del tutto contento in studio con i due opinionisti, Tina e Gianni, che non sono rimasti felici della decisione di ritornare nel programma e non hanno creduto alle sue motivazioni.

Lo stesso è accaduto con alcuni fan della trasmissione che si sono riversati sui social invadendo di post e commenti il web. “Non è possibile, è tornato”, “Non ce ne libereremo mai”, “Maria dovrebbe mandarlo via e basta”, si legge.

Staremo a vedere quanto durerà questo ritorno di Cusitore a UeD e se ci saranno evoluzioni riguardo le sue conoscenze con le varie dame.