Elisabetta Canalis si gode il sole della California insieme alla figlia e agli amici, e sui social ha fatto il pieno di like con il suo bikini mozzafiato.

Mentre in Italia è pieno inverno Elisabetta Canalis – che da tempo vive a Los Angeles – ha deciso di godersi il clima mite della California, e insieme alla figlia Skyler Eva e alla compagnia di alcuni amici è partita per la spiaggia, tra sole e divertimento. Nelle sue stories via social l’ex velina non ha mancato di aggiornare i fan, mostrando i loro pomeriggi di gioco al sole e il suo sensuale bikini rosso fiamma, che ovviamente ha fatto il pieno di like.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/littlecrumb_/?hl=it

Elisabetta Canalis in bikini in California

Vacanze lunghe per Elisabetta Canalis, che tra un impegno di lavoro e l’altro si gode il clima mite della California insieme alla figlia Skyler Eva e a un folto gruppo di amici. L’ex velina – che sui social ha abituato i fan al suo fisico da urlo – si è concessa anche qualche scatto con un bikini mozzafiato, e in tanti sui social hanno lodato come sempre la sua straordinaria forma fisica.

A causa dell’emergenza Coronavirus l’ex velina non è rientrata in Italia per le feste natalizie, ma durante l’estate è stata nella sua amata Sardegna insieme a tutta la famiglia (il marito Brian Perri e la piccola Skyler Eva). Sui social, così come altre celebrities, anche l’ex velina ha lanciato numerosi appelli a sostegno degli ospedali della sua terra natale a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso.

La nuova vita di Elisabetta Canalis negli States

Oggi a Los Angeles sembra che Elisabetta Canalis abbia trovato la vera felicità accanto a suo marito (di professione chirurgo) e alla piccola Skyler. L’ex velina non ha nascosto il desiderio di allargare un giorno la famiglia, e a tal proposito ha confessato a Oggi: “Non è un progetto immediato. Ammesso che in relazione a una eventuale gravidanza si possa parlare di progetto. Io mi sposto e viaggio molto. Sarebbe tutto più complicato. Ma se dovesse arrivare la lieta notizia ne saremmo sicuramente entusiasti”

Fonte Foto: https://www.instagram.com/littlecrumb_/?hl=it