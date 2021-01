Cristina Chiabotto è incinta. L’ex Miss Italia ha condiviso sui social uno scatto in cui appare con il pancione: l’annuncio emoziona i fan.

Cristina Chiabotto è incinta: l’annuncio arriva direttamente dal suo profilo Instagram. L’ex Miss Italia ha pubblicato una fotografia che la ritrae con il marito Marco Roscio e l’inseparabile cagnolino. I futuri mamma e papà guardano meravigliati verso il basso, dove spunta un bel pancino. I due piccioncini sono sposati dal 21 settembre 2019 e sono sempre stati molto riservati. Con la gravidanza, però, non sono riusciti a nascondere la loro gioia. Aspettano un maschietto o una femminuccia? Quando nascerà il pargolo?

Cristina Chiabotto è incinta: la foto con il pancione

Marito e moglie da un anno e mezzo, Cristina Chiabotto e Marco Roscio hanno sempre cercato di mantenere il gossip lontano dalla loro unione. Lei ex Miss Italia e oggi showgirl e attrice, lui manager e imprenditore torinese stanno per accogliere in famiglia il primo frutto del loro grande amore.

“25 settimane di te… sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper”, ha scritto Cristina su Instagram.

La Chiabotto, per annunciare ai fan la lieta novella, ha condiviso uno scatto in bianco e nero dolcissimo. Lei e Marco guardano il suo pancino con entusiasmo e il cane Paper è disteso ai loro piedi. Al momento, i futuri genitori non hanno rivelato se sono in attesa di un maschietto o di una femminuccia.

Gli auguri di amici e fan a Cristina Chiabotto

L’annuncio di Cristina e Marco ha subito catturato l’attenzione di amici e fan. D’altronde, davanti all’arrivo di una nuova vita non si può che gioire. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono complimentati con l’ex Miss Italia per la bella notizia.

Natasha Stefanenko ha scritto “Non ci credo! Che bello”, mentre Nicoletta Romanoff ha esclamato “Che meraviglia! Tanti auguri”. Ovviamente, la lista dei Vip che hanno mandato gli auguri alla Chiabotto e Roscio è ancora lunga. Da Eleonora Pedron a Melita Toniolo, passando per Justine Mattera, Daniela Ferolla e Cristina Marino.