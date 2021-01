Al GF Vip Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di confrontarsi con suo fratello Giulio, e a quanto pare anche Alfonso Signorini non ha gradito il comportamento del fratello dell’ex velino.

Nelle ultime settimane Pierpaolo Pretelli è finito al centro del gossip per la sua nuova liaison con Giulia Salemi al GF Vip. A quanto pare la relazione tra i due non sarebbe stata gradita ai familiari di Pierpaolo, e infatti già la madre dell’ex velino ha tentato in diretta tv di fargli capire quanto sarebbe stato importante per lui proseguire il suo percorso nel reality show “da solo” (e senza legami sentimentali).

Nei giorni scorsi il fratello di Pierpaolo, Giulio Pretelli, è stato ospite di numerosi salotti tv dove ha parlato della nuova liaison di suo fratello. La questione non è stata affatto gradita a Pierpaolo né tantomeno ad Alfonso Signorini, che lo ha apostrofato in diretta tv: “La scusa che i giornalisti si inventino le interviste puoi anche tenertela a casa“, ha detto il conduttore dopo le continue di giustificazioni di Giulio, che infine è scoppiato a piangere.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/giuliopretellifp/?hl=it

Alfonso Signorini contro Giulio Pretelli: lacrime in diretta

Al Grande Fratello Vip, durante la diretta del 18 gennaio, Pierpaolo è stato messo al corrente delle recenti dichiarazioni rilasciate da suo fratello Giulio nei più famosi salotti tv e ovviamente, durante il loro confronto, non ha mancato di far capire al fratello quanto il suo comportamento lo abbia ferito (specie visto che prima di entrare nel reality show l’ex velino aveva specificamente chiesto ai suoi familiari di non rilasciare interviste sulla sua esperienza nel programma).

Anche Signorini ha apostrofato il fratello minore di Pierpaolo, che ha provato a giustificarsi affermando che i giornalisti avrebbero “travisato” le sue dichiarazioni: “Diciamo le cose come stanno, non venire qui a raccontare balle, per piacere“, ha tuonato Signorini contro Giulio Pretelli, che è scoppiato a piangere. Pierpaolo è riuscito a farsi promettere dal fratello che simili episodi non ricapiteranno, e per il momento sembra che Giulio abbia imparato la lezione.

La reazione via social dopo il chiarimento

Nelle sue stories sui social, dopo la diretta, il fratello di Pierpaolo ha scritto: “È stata una serata durissima, ho capito il valore e l’amore che c’è tra me e te Fratello mio, mi spiace moltissimo se ingenuamente ho fatto un passo sbagliato ma non era mia intenzione… Stasera ti ho guardato negli occhi e ho capito tante cose”. I due fratelli si chiariranno ulteriormente quando Pierpaolo lascerà la casa del reality show? Durante la diretta del 18 gennaio i concorrenti del GF Vip sono stati messi al corrente anche dell’ulteriore prolungamento dello show (fino a fine febbraio).

Fonte Foto: https://www.instagram.com/giuliopretellifp/?hl=it