Paolo Bonolis ha espresso il suo cordoglio via social per la scomparsa di una delle storiche collaboratrici di Avanti un altro.

Paolo Bonolis ha dedicato un commovente post via social alla scomparsa della signora Eliana, che sarebbe stata una delle sarte storiche di Avanti un altro. Tra i commenti al messaggio del conduttore anche sua moglie, Sonia Bruganelli, ha espresso il suo dispiacere per la scomparsa della donna, punto di riferimento per molti all’interno della rete Rai. “Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana”, ha scritto Bonolis nel suo post.

Paolo Bonolis: il lutto via social

Anche Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, era estremamente legata alla signora Eliana, e infatti sui social ha scritto un lungo messaggio a lei dedicato, esprimendo tutto il suo dolore per la sua improvvisa scomparsa: “E adesso…? Mi hai vista crescere e hai visto e sentito tante tante cose che non sempre erano piacevoli da vedere e sentire ma ti sei sempre presa cura dei nostri sentimenti e dei miei sbalzi di umori… “

Al cordoglio della conduttrice e di suo marito si sono uniti tanti altri personaggi tv che avevano avuto modo di conoscere la sarta nel dietro le quinte. Francesco Saverio Nozzolino ad esempio ha commentato il post di Bonolis scrivendo: “Mancherà a tutti noi, sempre sorridente, tanto gentile e disponibile, e da lei ricevevi sempre belle parole!”, e alle sue parole si sono uniti tanti altri che hanno espresso il loro dispiacere per il tragico lutto.

L’aneddoto di Sonia Bruganelli

Non si sa molto della signora Eliana, che per anni avrebbe lavorato come sarta nel dietro le quinte di alcuni dei più famosi programmi Rai. Nel suo messaggio in suo onore via social, Sonia Bruganelli ha ricordato un particolare aneddoto legato alla donna: “Una sera, ai telegatti sono scivolata dalle scale del camerino di Paolo e sono planata su di te e sulla tua insostituibile bottiglietta di acqua e Coca Cola che avevi preparato,come sempre, per lui”, ha scritto la conduttrice senza nascondere la sua commozione.

