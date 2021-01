Nella notte al GF Vip Stefania Orlando è stata colta da una profonda crisi e ha provato a lasciare la casa del reality show. I concorrenti sono intervenuti per impedirglielo.

Dopo la diretta del 18 gennaio al GF Vip (dove è stato annunciato un ulteriore prolungamento dello show) i concorrenti hanno vissuto momenti di crisi. Nella notte Stefania Orlando ha anche provato a varcare la soglia della porta rossa per lasciare definitivamente il programma, ma gli altri concorrenti sono intervenuti, fermandola. “Non ce la faccio più”, ha detto la conduttrice visibilmente provata. Durante la diretta le sono stati mostrati anche i filmati delle ultime dichiarazioni sul suo conto rilasciate dal suo ex marito, Andrea Roncato.

Stefania Orlando vuole lasciare il GF Vip

Quella del 18 gennaio al Grande Fratello Vip è stata una diretta oltremodo movimentata, e al termine della puntata Stefania Orlando è stata colta da una profonda crisi durante la quale ha persino tentato di abbandonare il programma.

Stefania Orlando

Maria Teresa Ruta ha intimato agli altri vip del reality show di bloccarla, mentre Tommaso Zorzi l’ha convinta a restare affermando che se lei fosse uscita anche lui avrebbe lasciato lo show. Nel corso della diretta la conduttrice è rimasta visibilmente scossa dalle ultime dichiarazioni rilasciate sul suo conto dall’ex marito, Andrea Roncato, che a Live – Non è la D’Urso ha anche rivelato dei retroscena sul loro matrimonio.

La replica contro Andrea Roncato

Stefania Orlando al GF Vip ha sempre parlato di “problemi” che avrebbero portato alla sua separazione dall’ex marito, Andrea Roncato, con cui è stata sposata dal 1997 al 1999. A Live – Non è la D’Urso l’attore ha invece affermato che lei lo avrebbe lasciato per un altro uomo. Durante la diretta del 18 gennaio la conduttrice ha replicato: “Il matrimonio è finito per mille motivi, non per un altro uomo”.