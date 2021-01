A sorpresa dopo la rottura a Temptation Island, Alberto Maritato e Speranza Capasso sono tornati insieme e hanno deciso di sposarsi.

Con una romantica proposta condivisa via social, Alberto Maritato ha fatto sapere di aver chiesto alla fidanzata, Speranza Capasso, di sposarlo. Lei ha risposto di sì in preda alla commozione per il romantico evento organizzato dal fidanzato per stupirla. Alla proposta organizzata da Maritato hanno partecipato anche alcuni ex concorrenti di Temptation Island (che sarebbero stati sottoposti al tampone per il Coronavirus).

Fonte Foto: https://www.instagram.com/annamaria_laino_/?hl=it

Alberto Maritato e Speranza Capasso: la proposta di nozze

Durante l’ultima stagione di Temptation Island Alberto Maritato e Speranza Capasso avevano lasciato il programma da separati dopo che lui si era avvicinato in maniera pericolosa alla single Nunzia, scatenando la gelosia della fidanzata.

Oggi sembra che i due ex volti del programma abbiano ritrovato la serenità, e a sorpresa Alberto Maritato ha fatto sapere di aver finalmente fatto la fatidica proposta a Speranza (che ha risposto “sì”). I due si sono incontrati in una location speciale dove, sotto la scritta luminosa “sposami”, Alberto si è inginocchiato e ha consegnato alla fidanzata un prezioso anello. Le immagini della proposta hanno rapidamente fatto il giro dei social, dove in tanti tra i fan del programma sono rimasti stupiti nell’apprende la notizia (specie visto che i due si erano separati).

Fonte Foto: https://www.facebook.com/alberto.maritato.7

All’evento hanno preso parte anche le ex concorrenti di Temptation Island Annamaria Laino, Anna Ascione, Nadia Chahar, Sofia Nesci e Francesca Merra, che sarebbero state sottoposte al tampone per il Coronavirus proprio per l’occasione.

Le critiche da parte dei fan

Sui social non sono mancate critiche da parte dei fan, ancora memori delle parole usate da Alberto nei confronti della fidanzata a Temptation Island, dove l’aveva definita persino “antidonna” (indignando pubblico e telespettatori). A quanto pare tra i due la vicenda sarebbe ormai acqua passata, e chissà quali altre novità riserverà loro il futuro.

Fonte Foto: https://www.facebook.com/alberto.maritato.7; Fonte Foto: https://www.instagram.com/annamaria_laino_/?hl=it