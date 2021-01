Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, ha rivelato che il loro matrimonio sarebbe finito perché la conduttrice sarebbe stata legata a un altro uomo.

Andrea Roncato ha lanciato un clamoroso scoop su Stefania Orlando, attuale concorrente del Grande Fratello Vip e sua ex moglie (i due sono stati sposati dal 1997 al 1999). Secondo l’attore il matrimonio sarebbe naufragato perché la conduttrice avrebbe avuto una liaison con un altro uomo: “Lei aveva un altro, per carità non c’è nulla di male. Può succedere che l’amore finisca e ci si ritrovi infatuati di qualcun altro”, ha dichiarato a Live – Non è la D’Urso. Quando la conduttrice gli ha chiesto se la relazione di Stefania Orlando fosse iniziata all’epoca del loro matrimonio, l’attore è stato evasivo: “Non lo so con certezza. So che poco dopo è stata legata per molto tempo con un’altra persona”.

Andrea Roncato Stefania Orlando

Andrea Roncato: la stoccata a Stefania Orlando

Al Grande Fratello Vip Stefania Orlando ha affermato che il suo matrimonio con Andrea Roncato sarebbe finito per alcuni problemi avuti con l’attore, che invece a Live – Non è la D’Urso ha dichiarato che le nozze sarebbero naufragate perché lei si sarebbe innamorata di un altro uomo (a cui poi sarebbe stata legata per diverso tempo). Quale sarà la verità?

Quella del presunto tradimento non è stata l’unica stoccata scagliata da Roncato all’ex moglie, e infatti a Live – Non è la D’Urso l’attore ha anche smentito la notizia – diffusa da Stefania Orlando sempre al GF Vip – che loro avrebbero smesso di frequentarsi perché l’attuale moglie di Roncato (Nicole Moscariello) sarebbe stata gelosa: “Mia moglie l’ha vista per qualche secondo anni fa, non si conoscono. Lei non è gelosa, non è quel tipo di donna”, ha concluso l’attore. Stefania Orlando verrà chiamata a rispondere in merito alla vicenda? Al momento la conduttrice è in nomination al GF Vip, e chissà se una volta uscita dal programma replicherà contro quanto affermato dal suo ex marito.

La nuova relazione della conduttrice

Oggi Stefania Orlando è felicemente legata a Simone Gianlorenzi, che ha seguito costantemente il suo percorso al GF Vip facendo il tifo per lei da casa. La conduttrice ha dimostrato più volte – durante la sua permanenza del reality show – di non gradire le domande fatte a proposito del suo matrimonio con Andrea Roncato, e ha più volte affermato che oggi tra loro non ci sarebbe alcun rapporto. Cosa sarà successo realmente tra i due? Al salotto tv di Barbara D’Urso l’attore ha dimostrato di non serbare rancore nei confronti della conduttrice, a cui ha augurato di vincere questa edizione del GF Vip.