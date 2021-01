Hoara Borselli, ex compagna di Walter Zenga, ha preso le difese dell’ex calciatore in merito al suo rapporto con i figli, che lo avrebbero accusato di esser stato un padre assente.

Al Grande Fratello Vip Andrea Zenga – attuale concorrente del reality show – ha gettato pesanti ombre su suo padre Walter Zenga, che a suo avviso sarebbe stato assente nella sua vita così come in quella di suo fratello Niccolò. A Live – Non è la D’Urso Hoara Borselli, attrice ed ex compagna di Zenga, ha preso le sue difese affermando che, all’epoca della loro relazione, lui avrebbe fatto di tutto pur di trascorrere del tempo con i figli:

“Ho una grande stima di Walter e ne conservo un dolce ricordo. Sono qui a difenderlo perché l’immagine che sta venendo fuori è distorta rispetto all’uomo che ho conosciuto e con il quale sono stata sei anni”, ha dichiarato l’attrice.

Hoara Borselli difende Walter Zenga

Ciò che è trapelato al GF Vip sui rapporti tra Walter Zenga e i suoi figli non è andato giù a Hoara Borselli, ex compagna dell’allenatore. A Live – Non è la D’Urso l’attrice – che è stata a lui legata per 6 anni – ha dichiarato che avrebbe assistito personalmente al desiderio di Zenga di trascorrere del tempo insieme ai figli:

“Sono testimone di un difficile rapporto di separazione con l’ex mogli, anche a causa del lavoro di Walter che lo portava all’estero. Io parlo degli anni che io ho vissuto con lui: non vedeva l’ora di tornare dagli Stati Uniti per abbracciarli, avrebbe voluto passarci più tempo insieme”, ha ammesso.

Walter Zenga

Le accuse del figlio

Al reality show condotto da Alfonso Signorini Andrea Zenga (uno dei 5 figli dell’ex calciatore) ha dichiarato che lui e il padre non si sarebbero sentiti per oltre 13 anni e che si sarebbero visti l’ultima volta solo in occasione del matrimonio di suo fratello. In seguito sembra che Walter Zenga abbia scritto un post via social contenente la sua replica (presto cancellata). Tra i due ci sarà un chiarimento in diretta tv?

