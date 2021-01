Lapo Elkann è stato ospite di Mara Venier a Domenica In e per un attimo sembra che abbia scordato le disposizioni per l’emergenza Coronavirus.

Dopo grande attesa Lapo Elkann è approdato nello studio di Domenica In e purtroppo, a pochi istanti del suo ingresso, sembra che il rampollo della famiglia Agnelli sia stato protagonista di una vera e propria gaffe. Nonostante sia entrato nello studio televisivo munito di mascherina sul volto, Elkann si sarebbe avvicinato a Mara Venier, avrebbe tolto la mascherina e avrebbe tentato di baciare la conduttrice che, memore delle norme anti Coronavirus, si è scansata schivando il bacio.

Lapo Elkann: la gaffe a Domenica In

A causa dell’emergenza sanitaria in atto anche i programmi tv hanno subito profonde modifiche e cambiamenti. A Domenica In – come per gli altri show attualmente in onda – gli ospiti vengono sottoposti a rigidi controlli prima di poter accedere allo studio e ovviamente anche in diretta tv sono invitati ad attenersi a specifici controlli (evitando contatti diretti e mantenendo la debita distanza).

Lapo Elkann

A Lapo Elkann sembra che sia sfuggito questo particolare, perché durante il suo ingresso a Domenica In ha inavvertitamente provato a baciare Mara Venier (che prontamente si è spostata, schivando il bacio). A seguire l’intervista ha potuto prendere il via come di consueto, e la gaffe è stata evitata.

Le dichiarazioni a Domenica In

Nel salotto di Mara Venier Lapo Elkann ha parlato del suo periodo di rinascita dopo l’incidente che lo ha visto protagonista a Tel Aviv, dove ha quasi perso la vita. A seguire l’imprenditore ha parlato della donna che sarebbe al suo fianco e che l’avrebbe aiutato nel suo percorso di cambiamento: Joana Lemos. “Dalla prima volta che l’ho vista ho pensato che fosse la persona che volevo al mio fianco, è molto forte ma anche molto sensibile. Non vedo l’ora di costruire una famiglia, lei ha fatto uscire la versione migliore di me”, ha dichiarato.