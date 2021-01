Andrea Zenga, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ha confessato per la prima volta i dettagli del suo rapporto col padre Walter Zenga.

Andrea Zenga ha confessato al GF Vip che i rapporti con suo padre Walter Zenga sarebbero stati praticamente inesistenti e che lui e suo fratello Nicolò sarebbero stati cresciuti dalla sola madre (la conduttrice Roberta Termali). Zenga Jr ha dichiarato che lui e suo padre si sarebbero visti l’ultima volta al matrimonio del fratello Jacopo Zenga (figlio nato dalla precedente relazione tra Walter Zenga ed Elvira Carfagna). In tutto padre e figlio si sarebbero sentiti un paio di volte in circa 14 anni:

“Quando ero piccolo lo sentivo ogni tanto. Dopo i 13 anni lo avrò sentito un paio di volte in 14 anni”, ha confessato Andrea Zenga, e ha aggiunto: “Ci siamo incontrati nel 2019 al matrimonio di mio fratello maggiore. Non ci vedevamo da 13 anni ma è nata e morta lì, ci siamo solo salutati”.

Walter Zenga

Andrea Zenga: il rapporto col padre

Andrea Zenga ha dichiarato di non aver sofferto per il suo rapporto col padre, Walter Zenga, nonostante i due non si siano praticamente mai frequentati a detta del figlio dell’ex calciatore.

“Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello. Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio. Se questo volere non c’è stato non posso fargliene una colpa”, ha dichiarato il ragazzo, attuale concorrente del GF Vip. Lui e il padre si sarebbero incontrati un’ultima volta nel 2019 – dopo circa 13 anni dal loro ultimo incontro – in occasione delle nozze fratello maggiore di Andrea, Jacopo.

Walter Zenga: la vita privata

L’ex portiere ha avuto 5 figli e si è sposato per ben 3 volte: Jacopo, il maggiore, è nato dal suo matrimonio con Elvira Carfagna. Andrea e Nicolò sono nati dal suo secondo matrimonio con Roberta Termali e infine Samira e Walter Jr, i due figli più piccoli avuti dall’ex calciatore, sono nati dall’amore per Raluca Rebedea (recentemente naufragato con grande clamore).