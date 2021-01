Harry e Meghan Markle hanno commesso uno scivolone di stile che li ha fatti finire nella bufera: c’entra Carlo d’Inghilterra.

Scivolone di stile per i duchi di Sussex, questo almeno è quanto emerso dall’ultima bufera che li ha coinvolti. Harry e Meghan, in apertura del sito “Archewell“, hanno scelto di inserire due immagini molto belle, che li ritraggono con le rispettive mamme: Lady Diana e Doria Ragland. La gaffe, pertanto, sarebbe da ricollegare all’esclusione di papà Carlo d’Inghilterra. Ovviamente, considerando i pessimi rapporti della duchessa con il padre Thomas Markle, nessuno ha notato la sua assenza. Quella che ha fatto discutere è solo l’eventuale mancanza di rispetto nei riguardi di Charles. La domanda sorge spontanea: è davvero un “torto gratuito”?

Harry e Meghan escludono Carlo d’Inghilterra

Aprendo il sito della fondazione Archewell, la prima immagine che vi trovate davanti è davvero commovente. Da un lato c’è Harry, ancora bambino, sulle spalle di Lady Diana (correva l’anno 1986 a Highgrove, nel Gloucestershire), e dall’altro c’è Meghan, anche lei piccolina, stretta nell’abbraccio di mamma Doria. Due fotografie stupende, che fanno da sfondo ad una “Lettera per il 2021” pubblicata sul sito.

Secondo gli esperti, però, l’assenza di Carlo d’Inghilterra rappresenta la conferma dei pessimi rapporti che intercorrono tra padre e figlio. Qualcuno lo descrive come un “torto gratuito“, ma la verità sembra molto diversa. La missiva è stata condivisa anche dalle numerose pagine social sui duchi di Sussex:

Nella lettera Harry e Meghan raccontano di aver conosciuto compassione e gentilezza “grazie alle nostre madri”. Pertanto, è probabile che, essendo la missiva dedicata alle donne che li hanno messi al mondo, l’assenza delle figure paterne sia normale.

Harry e Meghan: le ipotesi della scelta

Dopo che Harry e Meghan hanno fatto questa scelta, sono nate diverse ipotesi in merito. Phil Dampier, esperto reale e autore del libro Royally Suited: Harry and Meghan in their own words, ha dichiarato al Daily Mail:

“Non so quale sia il rapporto di Harry con suo padre in questo momento, ma sono sicuro che Carlo è molto triste di vedere così poco suo figlio e, ovviamente, il nipotino Archie, che sta crescendo negli Stati Uniti lontano dalla famiglia reale”.

Dampier ha sottolineato anche che, essendo la Markle molto lontana dal papà, Harry potrebbe essere stato influenzato dalla sua dolce metà. Altre fonti, invece, sostengono che il duca sia da tempo in lotta con il genitore e che abbia addirittura deciso di sostituirlo con un altro uomo. Si tratterebbe del 71enne David Foster, con il quale avrebbe trascorso l’ultimo Natale. E’ bene sottolineare che queste sono soltanto ipotesi e, di conseguenza, potrebbero essere ben lontane dalla realtà.