Antonino Spinalbese ha ripreso la sua compagna, Belen Rodriguez, mentre era intenta a fare un sensuale bagno caldo. Le immagini hanno infiammato i social.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno scelto la bellezza del Trentino per trascorrere le vacanze di Natale, e mentre fuori dal resort i due hanno mostrato le loro escursioni sulla neve, dentro all’hotel si sono concessi coccole, bagni caldi e massaggi rilassanti. In una serie di stories postate sui social Antonino Spinalbese ha mostrato la sua compagna mentre era intenta a godersi i vapori della vasca da bagno, e Belen ha conquistato i fan con la sua bellezza mozzafiato.

Belen nella vasca da bagno

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese fanno sul serio e dopo le presentazioni in famiglia, i due sono volati in Trentino per trascorrere qualche giorno di relax sulla neve. La nuova fiamma della showgirl ha colto l’occasione per godersi degli attimi piccanti con la fidanzata, che ha filmato mentre era intenta a fare un bagno caldo. Sui social le immagini condivise da Antonino hanno presto fatto il pieno di like, dove in tanti hanno lodato la bellezza seducente della showgirl argentina.

Secondo Chi Antonino Spinalbese avrebbe recentemente presentato Belen a sua madre e a sua sorella, segno che le cose tra i due procederebbero a gonfie vele. Belen aveva già presentato il nuovo fidanzato al resto della famiglia e al piccolo Santi, con cui sembra che Antonino abbia instaurato un ottimo rapporto.

Presto un figlio insieme?

Per il momento la coppia vive nella massima riservatezza la propria liaison, e Belen non ha ancora svelato quali siano i loro progetti per il futuro. In tanti sperano che presto la showgirl e Antonino decidano di andare a convivere, e del resto la stessa Belen non ha fatto segreto di desiderare un giorno un fratellino o una sorellina per il piccolo Santiago. Nel 2019 era tornata insieme all’ex marito, Stefano De Martino, e in tanti speravano che i due avrebbero allargato la famiglia. La storia è naufragata solo un anno più tardi, all’indomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus.

