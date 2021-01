Edoardo Vianello è tonato a parlare del suo straziante dolore per la scomparsa della figlia, morta a causa di un tumore durante l’emergenza Coronavirus.

Edoardo Vianello ha raccontato a Storie Italiane il suo terribile dramma: nella notte tra il 6 e il 7 aprile il cantautore ha perso sua figlia Susanna, scomparsa a causa di un tumore che aveva scoperto poco più che un mese prima. La sua morte è coincisa con l’inizio della pandemia, e infatti Edoardo Vianello ha confessato che per non pensare alla tragedia che lo ha colpito farebbe finta di stare vivendo un incubo: “È stata una cosa del tutto inaspettata, perché non c’erano stati segnali. Non pensavo che potesse arrivare una catastrofe così pesante nella mia vita”, ha dichiarato, e ha aggiunto: “Faccio finta che sia colpa della pandemia”.

Fonte Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edoardo_Vianello_pazzi_italiani.jpg?uselang=it

Edoardo Vianello: la morte della figlia

Edoardo Vianello ha perso la sua adorata figlia Susanna che di lì a poco avrebbe compiuto 50 anni. Il celebre cantautore – così come l’ex moglie, Wilma Goich – ha ammesso di non riuscire a farsi una ragione della prematura e improvvisa scomparsa della figlia, coincisa con il pieno dell’emergenza Coronavirus in Italia: “Sento Susanna sempre con me. Aspetto ancora la sua telefonata, quella che mi faceva sempre”, ha dichiarato Vianello a Storie Italiane visibilmente provato dalla perdita.

Chi era Susanna Vianello

Susanna Vianello lavorava come conduttrice radiofonica e grazie alla sua personalità solare aveva conquistato numerosi fan sui social. Al cordoglio per la sua scomparsa si sono uniti tanti fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo, uno su tutti Rosario Fiorello, che per lei ha scritto un commovente post sui social: “La mia amica Susanna è volata in cielo. Abbiamo riso tantissimo, non ti dimenticherò mai”. La figlia di Edoardo Vianello era madre di un ragazzo di 23 anni, adorato nipote del cantautore e di Wilma Goich.

Fonte Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edoardo_Vianello_pazzi_italiani.jpg?uselang=it