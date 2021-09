Secondo Dagospia, l’ex naufraga Elisa Isoardi sarebbe rimasta senza ingaggio televisivo con l’unica prospettiva del ristorante della sua famiglia.

Secondo le indiscrezioni di Dagospia, Elisa Isoardi sarebbe stata mandata via dalla Rai e rifiutata da Mediaset. Sempre questa fonte, rivela che la bella conduttrice si è fatta paparazzare volutamente dal settimanale Oggi per ottenere un po’ di visibilità.

Sul sito si legge: “ A ELISA ISOARDI RESTA GIUSTO IL RISTORANTE DELLA MADRE A CUNEO: ABBANDONATA DA SALVINI, SEGATA DALLA RAI, FALLITA LA POSSIBILITA’ DI ANDARE A MEDIASET (NON SI SA PERCHE’ NON LA VOGLIONO PIERSILVIO E PIERSILVIA TOFFANIN), ALLA BOMBASTICA STANGONA NON RIMANE ALTRO CHE METTERSI IN BIKINI E DARSI IN PASTO AI PAPARAZZI DI “OGGI” IN COMPAGNIA DEL SOLITO MISTERIOSO ACCOMPAGNATORE…“. Ovviamente, queste dichiarazioni non sono ancora confermate ufficialmente dai diretti interessati.