Durante un’intervista Alfonso Signorini rivela il desiderio di ritornare a un GF classico con gente comune che abbia una storia da raccontare.

In occasione di un’intervista sul settimanale Chi, Alfonso Signorini torna a parlare del Grande Fratello che lo vede per la terza volta di fila alla sua conduzione. Il giornalista confessa che vorrebbe un ritorno al format classico del GF che non prevede personaggi noti ma solo persone “normali”.

Alfonso Signorini sul GF: “Vorrei un Grande Fratello fatto di gente comune”

Ai microfoni di Chi, Alfonso Signorini si toglie un po’ di sassolini dalla scarpa e svela cosa auspicherebbe per il futuro del reality show. “Mi interessano le storie” specifica il giornalista, ponendo l’accento sulla componente umana con cui sceglie i concorrenti del GF. Poi svela il suo desiderio per le prossime edizioni e dichiara: “Una cosa che ho in mente, che vorrei fare veramente, è anche il Grande Fratello di gente comune. Ci sono tante vite da raccontare, perché non riprendere in mano un Grande Fratello di gente non popolare ma che ha tantissimo da dire e da dare?“. Quindi, Signorini sembra essere d’accordo o addirittura desiderare il ritorno del Grande Fratello classico ma specifica che attualmente non è possibile: “Adesso non è semplice realizzarlo ora perché c’è la pandemia e non è semplice fare i casting“.