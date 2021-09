Oltre all’oro olimpico, Bebe Vio conquista il cuore del Parlamento Europeo e la Presidente Von Der Leyen la omaggia con un discorso personale e sentito.

La campionessa Bebe Vio è stata ricevuta dalla Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen che l’ha omaggiata con parole di stima. La Vio ha ottenuto l’oro alle Paralimpiade di Tokyo 2020 ed è da sempre fonte di ispirazione per tanti giovani atleti.

Bebe Vio ottiene il plauso e l’ovazione del Parlamento Europeo

La Presidente Ursula Von Der Leyen riceve Bebe Vio presso il Parlamento Europeo per omaggiare personalmente la campionessa azzurra. La leader stessa ha tenuto un discorso dedicato a Bebe Vio e alla sua impresa sportiva: “Nonostante la sua giovane età, è stata in grado di superare tantissime prove. La sua storia di vita è un contrasto vero alle avversità. Lei ce l’ha fatta attraverso il talento, la tenacia, e il suo è un atteggiamento positivo. Bebe è una paladina dei valori in cui crede, ha sempre raggiunto risultati applicando il suo credo: se sembra impossibile, allora può essere fatto“. Inoltre, la Presidente la definisce una fonte d’ispirazione da cui l’Europa deve trarre esempio per fondare il futuro del paese. Bebe Vio ha, quindi, conquistato non solo il cuore della Von Der Leyen portando alta la bandiera italiana ma anche il Parlamento Europeo.