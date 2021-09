Ieri, Giulia Salemi è rimasta chiusa in ascensore con altre ragazze, l’ex gieffina nonostante il panico a riportato tutto nelle stories Instagram.

Giulia Salemi ha da poco fatto il suo debutto su Gf Vip Party insieme a Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. Dopo aver terminato i suoi vari impegni quotidiani, l’ex gieffina ha avuto un “contrattempo” molto spiacevole che l’ha terrorizzata. Attimi lunghi che fortunatamente sono finiti positivamente.

Giulia Salemi rimasta bloccata in ascensore: il tutto è documentato sui social

Giulia Salemi è rimasta chiusa in ascensore di ritorno da vari impegni lavorativi e non. Nonostante fosse rimasta bloccata con altre ragazze, l’influencer ha continuato una storia su Instagram documentando quei momenti di panico. Impeccabile e trendy come sempre, aveva in mano un mazzo di fiori e nonostante fosse spaventata cercava di tranquillizzare le altre donne in ascensore e di chiamare aiuto. Fortunatamente, tutto va per il meglio e l’ex gieffina pubblica una storia dopo l’accaduto: “Alla fine un’anima pia ci ha chiamate al nono piano e ci ha tirate fuori”. Questo brutto episodio è andato per il meglio e la Salemi è pronta a ripartire con il Grande Fratello Vip 6.