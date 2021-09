Al suo primo esordio su Sky Calcio, Melissa Satta riceve non poche critiche da una collega, la replica della showgirl è severa e diretta.

L’ex Velina di Striscia la Notizia, Melissa Satta, ha fatto il suo esordio su Sky Calcio. Il suo ruolo nel programma sembra aver creato malcontento a una collega giornalista, Alessia Tarquinio che, secondo la Satta, l’avrebbe accusata sui social di farsi passare da giornalista quando non lo è. A queste critiche, l’ex Velina risponde a tono con un lungo post.

Melissa Satta: “Le donne dovrebbero supportare le altre donne e non incitare all’odio”

In alcune stories su Instagram di Alessia Tarquinio avrebbe alluso al fatto che Melissa Satta non sia una giornalista e che, dunque, il suo ruolo a Sky Calcio è ingiustificato. A questo punto, la Satta non ci sta e replica duramente alle accuse della giornalista senza farne esplicitamente il nome: “Mi sono sentita molto attaccata da una giornalista che mi ha nominato più volte nelle sue storie dicendo che ho accettato un ruolo che non è il mio a Sky Calcio Club e che voglio fare la giornalista.”

Sempre per mettere i puntini sulle “i” l’ex volto di Striscia dichiara: “Non sono una giornalista e non mi permetterei mai di definirmi giornalista, perché, appunto, non lo sono. Sono stata chiamata da Fabio (Caressa, Ndr) al Club per fare spettacolo, perché si voleva dare una chiave un po’ diversa al programma. Infine, assesta un duro colpo alla Tarquinio accusandola di non avere solidarietà con per le donne: “Le donne dovrebbero supportare le altre donne e non incitare all’odio. Lei ha detto che le altre giornaliste dovevano ribellarsi e rivoltarsi. E così ha scatenato tanti haters di Instagram e gente che aveva voglia di insultare. Io ad un’altra donna non l’avrei mai fatto.“

A queste dura repliche di Melissa Satta segue un commento su Instagram di Alessia Tarquinio che smentisce tutto e invita la showgirl e i follower a comprendere meglio il suo discorso.