All’interno della Casa del GF Vip cominciano a prendere forma le nuove coppie che potrebbero durare anche al di fuori del programma.

Il triangolo sì, a quanto pare: i protagonisti sono Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo, con Gianmaria Antinolfi, ex flirt della Sorge, che lancia frecciatine timide ma apparentemente efficaci. Per i fan della Casa, però, non c’è dubbio. L’intesa che si sta formando tra Soleil e Manuel è ben più naturale e forte delle punzecchiate di Gianmaria. In molti vedono l’ombra del triangolo tra Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, dove l’ex moglie di Briatore non fu che una versione effimera ed evanescente dell’amore scoppiato poi tra i Prelemi.

Le parole di Gianmaria Antinolfi

“Abbiamo avuto una storia, oggi le voglio solo bene” ha dichiarato Gianmaria Antinolfi al suo ingresso al GF Vip, riferendosi a Soleil Sorge. Eppure, le sue azioni raccontano una storia diversa: lui non si risparmia e ama punzecchiare la modella a cadenza regolare. Lei, dal canto suo, non disdegna e risponde a tono: è uno scambio di colpi che fa pensare a un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Tommaso Eletti: obiettivo Raffaella Fico

Ad ambire alla bella Soleil c’era anche Tommaso Eletti, ex giovanissimo concorrente di Temptation Island. Il ragazzo ha tentato qualche avance piuttosto timida, e la Sorge l’ha immediatamente stroncato esibendo il proverbiale due di picche. L’influencer, tuttavia, evidentemente incuriosita da Eletti, ha voluto chiedergli se aveva altri piani.

“Visto che io sono fuori dai tuoi standard, c’è qualcuna che ti piace?” ha chiesto a Tommaso. La risposta di lui non si fa attendere: “Beh, Raffaella non è male” dice, individuando immediatamente la Fico come prossimo obiettivo. “Poi pure mamma single, categoria MILF!” ironizza la Sorge, divertita.

Purtroppo per Tommaso le delusioni amorose non sembrano finire: molto probabilmente, infatti, dovrà anche rinunciare a Raffaella Fico, che ha chiarito di essere felicemente fidanzata e innamorata.