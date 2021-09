Una lite abbastanza accesa avviene in studio tra Gemma Galgani e Isabella Ricci per un presunto account sponsorizzato appartenente all’ex modella.

Le due super dame Gemma Galgani e Isabella Ricci si scontrano nella terza puntata del dating show, Uomini e Donne. La dama torinese accusa Isabella di avere le mani in pasta sui social e l’ex modella over 60 smentisce tutto. Una prima lite accesa tra le due protagoniste indiscusse del Trono Over.

Gemma accusa Isabella di avere un account sponsorizzato: confusione in studio

Uomini e Donne è iniziato da pochi giorni e, nonostante questo, di liti già se ne sono consumate. Non ultima, una discussione accesa in studio tra Gemma e Isabella che getta dei dubbi sulle intenzioni della Ricci in trasmissione. La dama torinese sostiene che Isabella abbia “un account sponsorizzato sui social” mettendo in dubbio una dichiarazione precedente dell’ex modella che sosteneva di non avere social. Visibilmente infastidita, con la sua solita eleganza Isabella nega di avere questo tipo di confidenza con il mondo social e rivela: “Qualcuno ha creato degli account con la mia foto da giovane e non ero io”.

Questa affermazione non basta a placare l’animo di Gemma che insiste con le accuse: “Probabilmente vuoi fare la tronista over 60”. A questo punto, Isabella perde le staffe: “Hai qualche problema con me, che ti interessa?” La discussione viene placata solo dopo l’intervento di Maria che invita due signori ad entrare in studio per Isabella.