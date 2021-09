Dayane Mello fa una dedica social speciale alla sua migliore amica, Soleil Sorge, per augurarle un bel percorso al GF Vip 6.

Dayane Mello, definita l’amazzone del GF ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip arrivando in finale. Ora, a varcare la porta rosa della casa più spiata d’Italia c’è la sua migliore amica, Soleil Sorge, alla quale la modella brasiliana fa una dedica come augurio per la vittoria del reality.

La dolcissima dedica di Dayane a Soleil per il suo percorso al GF Vip 6

Sui social, Dayane Mello fa una dedica speciale a Soliel Sorge, la showgirl italo-americana che sta affrontando il nuovo percorso televisivo targato Grande Fratello Vip 6. Per incoraggiarla e darle il suo sostegno, la Mello condivide degli scatti con Soleil abbracciate davvero teneri e poi scrive: “l mio amore più grande sarà la Rivelazione di questo programma. Non ci sarà una uguale a lei. Ti amo con tutto il mio cuore.” Soleil ha un bel caratterino e nella casa ha già fatto parlare di sé per la sua esuberanza. Alfonso Signorini sembra puntare molto su di lei e dopo la “benedizione” di Dayane l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe avere buone possibilità di vincere, anche se è ancora presto per dirlo.