Tommaso Eletti ha raccontato ai suoi coinquilini cosa accadeva sotto le lenzuola tra lui e l’ex Valentina Nulli Augusti.

Tommaso Eletti è noto per aver partecipato a Temptation Island con Valentina Nulli Augusti, il cui rapporto è finito proprio nel programma. Sembra che nella casa del Grande Fratello Vip 6 Tommaso abbia rivelato dettagli piccanti ed espliciti della sua vita intima con l’ex.

Tommaso Eletti rivela dettagli espliciti della sua vita intima con Valentina

Tommaso Eletti ha già disgustato molti telespettatori rivelando dettagli molto intimi e privati del suo rapporto con l’ ex Valentina. Il concorrente, rivela agli altri concorrenti cosa avveniva sotto le lenzuola con la ex, in modo esplicito rivelando che i due hanno cercato di volere un bambino e che non ci sono riusciti.

La frase che ha sconvolto maggiormente è stata: “Per me è stata come una mamma” che accostata alla descrizione di atti carnali, ha disgustato più di una persona. Il GF prenderà provvedimenti o sarà il pubblico a decretare la fine del suo percorso nella casa?