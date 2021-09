Verissimo sostituirà Domenica Live di Barbara D’Urso e Silvia Toffanin rivela cosa ne pensa della sua collega e di questo doppio appuntamento.

In occasione di un’intervista su FQMagazine, Silvia Toffanin torna a parlare del suo nuovo percorso a Verissimo che ha preso il posto di Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice rivela cosa pensa della sua collega e del doppio appuntamento del suo programma.

Silvia Toffanin: “Barbara è una superprofessionista”

Silvia Toffanin accompagnerà i pomeriggi di Mediaset con il suo Verissimo, raddoppiando l’appuntamento. Il programma andrà, infatti, in onda il sabato e la domenica alle 16.30. Ai microfoni di FQMagazine svela cosa pensa dei Barbara D’Urso: “Quando ho ereditato Verissimo era stato condotto da Cristina Parodi, Paola Perego e anche da Brindisi e Corbi. Anche lì c’è stato il paragone, a me però non piacciono perché mettono le persone in competizione. Noi facciamo il nostro mestiere, Mediaset mi ha chiesto questo nuovo impegno e ognuno ha un suo stile, un suo modo di fare tv. Barbara è una superprofessionista, fa questo lavoro anche da più anni di me, non c’è competizione.” Sembra che tra le due non ci sia rivalità ma solo rispetto reciproco.