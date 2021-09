Spunta una nuova fiamma per Stefano De Martino: si è fidanzato ancora?

Stefano De Martino ha lasciato ormai la relazione con Belen Rodriguez alle spalle da un po’ di tempo, nonostante abbiano avuto un figlio di nome Santiago insieme. Al momento la diva della tv ha ritrovato serenità con Spinalbese, con il quale ha avuto la seconda figlia Luna Marì. Per quanto riguarda la vita privata del ballerino non si hanno troppe notizie, essendo mantenuta ben riservata, anche se sono usciti dei rumor provenienti da Chi, secondo i quali avrebbe una relazione ben custodita con una ragazza napoletana.

Secondo quanto riportato dal settimanale sarebbe proprio questa nuova fiamma l’autrice degli ultimi scatti fotografici comparsi sul profilo Instagram di Stefano De Martino, oltre ad essere stata vista insieme a lui lo scorso weekend in un ristorante campano. Tuttavia al momento non ci sono ancora riscontri e di questa storia non v’è certezza, dunque potrebbe trattarsi di semplici indiscrezioni non molto veritiere, secondo quanto riportato da Novella 2000.