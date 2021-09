Un primo anniversario di matrimonio in grande stile per Elettra Lamborghini e Afro Jack. La coppia ha scelto di festeggiare in una location esclusiva.

Ormai è già passato un anno dal matrimonio tra Elettra Lamborghini e Afro Jack sulle sponde del Lago di Como, il 26 settembre 2020. Il loro matrimonio meraviglioso era stato architettato nel dettaglio da Enzo Miccio, mitico wedding planner della tv.

La coppia ha scelto una meta paradisiaca per festeggiare il primo anno insieme: nientemeno che le Maldive. Elettra e Afro Jack sono pronti a vivere nuove emozioni nell’atollo tropicale. Ovviamente la coppia non ha mancato di immortalare ogni momento della vacanza insieme per poi condividerlo sui rispettivi account Instagram.

Sport acquatici, abbracci e romantici tramonti, questi i magici momenti che i due sposi hanno condiviso sui social. Innamorati più che mai, Elettra e Afro Jack sembrano pronti a festeggiare molti altri anniversari insieme. Il loro amore è l’ingrediente magico che allestisce la scena, altro che Enzo Miccio…