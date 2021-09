Era la gatta più famosa del web. L’indimenticabile Mimì, la micia di Clio Make Up, ci ha lasciato dopo 13 anni di dirette e coccole social.

Indimenticabile Mimì, una presenza nota per chi seguiva Clio Make Up fin dalle prime impacciate dirette dalla sua stanza a New York. La dolce Mimì sempre presente con le sue fuse e le sue coccole social, spesso molestata dai grattini e dalle carezze della padrona. I suoi miagolii sono noti ai followers di Clio, ed erano ormai un sottofondo consueto.

Addio Mimì, gatta compagna d’avventure. Clio saluta la micia che è stata sua compagna in un tratto importante di vita: dai primi passi nella Grande Mela, fino al successo improvviso, dalla vita da fidanzata alla costruzione di una famiglia.

Clio la saluta con un commovente post in cui ricorda i teneri momenti passati insieme e le augura di percorrere serena “l’arcobaleno dei gatti”:

“Oggi la nostra signorotta ci ha lasciati , dopo 13 anni sempre insieme , dopo aver fatto 3 traslochi a NYC e uno intercontinentale , dopo aver cresciuto i tuoi fratelloni pelosi Oscar,Potter e Toti e aver battezzato Grace e Joy con la tua linguetta ruvida , oggi hai deciso di voler percorrere l’arcobaleno dei gatti.”

Nei commenti i fan piangono Mimì, e la ricordano come se fosse una persona amata: “Dolce Mimì, quanti ricordi.”

Oggi Clio ha deciso di ringraziare i followers per il cordoglio dimostrato nei confronti dell’amata gatta con un post dedicato: “Grazie a tutt* per i messaggi, ciao Mimì sarai sempre nel nostro cuore.”

Le tenere foto in formato carosello mostrano una sequenza gli scatti familiari. Mimì in compagnia delle altre cucciole di casa, le piccole Grace e Joy. Tanta tenerezza e quotidianità, che mostrano la gatta come una presenza amata, parte integrante di una grande affettuosa famiglia.

Dai primi passi della piccola Joy alla merenda con Grace, Mimì c’era sempre come una dolce nonna o una affettuosa baby sitter. Una presenza insostituibile.