Clio Zammatteo si è sfogata via social per via delle condizioni del suo gatto, Oscar, che sarebbe gravemente malato.

Clio Zammatteo è scoppiata in lacrime via social, dove attraverso le sue stories ha raccontato ai fan della malattia del suo gatto, Oscar, che purtroppo sarebbe in condizioni molto gravi. “Oscar sta tanto male, nel senso che non è curabile. Mi sento una m*rda per non averlo capito prima. (…) Prendiamo quello che c’è da prendere e niente sono qua e sto ricevendo un sacco di messaggi bellissimi di persone che capiscono come mi sento. E poi di persone che non capiscono e mi dicono “non è una persona”. (…) Questo non sminuisce il bene che voglio a Oscar (…) Lui è uno della famiglia. (…) Per me finché non c’era Grace lui è sempre stato il mio bambino”, ha detto la famosa makeup artist senza trattenere le lacrime.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/cliomakeup_official/?hl=it

Clio Zammatteo: il gatto malato

Clio Zammatteo è scoppiata a piangere confessando ai fan la malattia del suo gatto, Oscar, da lei considerato a tutti gli effetti un membro vero e proprio della sua famiglia. L’influencer e makeup artist ha dichiarato che purtroppo la malattia del suo amico a quattro a zampe non sarebbe curabile e ha anche ricordato di quando lei e il marito, Claudio Midolo, salvarono il gatto ancora piccolo dalla strada. A seguire Clio ha ringraziato i tanti fan, amici e colleghi che le hanno manifestato solidarietà e calore difronte al suo dolore.

La vita privata dell’influencer

Clio è recentemente rientrata in Italia dopo aver vissuto per anni a New York insieme a suo marito Claudio, alle sue due figlie e ai loro gatti. La coppia ha due bambine, Grace e Joy, entrambe nate negli States. Nel 2020 Clio aveva espresso la sua preoccupazione nel dover far nascere la sua seconda figlia negli Stati Uniti mentre la situazione legata all’emergenza Coronavirus diventata ogni giorno più preoccupante.

