In una recente intervista la regina del reality show italiano ha parlato di un argomento molto personale. Perché lei e il marito, Maurizio Costanzo, non hanno avuto figli? Ecco le parole della conduttrice.

Maria De Filippi non parla mai della propria vita privata, non ha nemmeno un profilo social, ed è solita mantenere totale riserbo sul proprio conto. Da anni tuttavia il pubblico si domanda perché la conduttrice, regina della tv nazionale, non abbia avuto figli. Il matrimonio con il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo è solido, dura da oltre venticinque anni, e i due hanno scelto di adottare un figlio nel 2004, Gabriele.

Il pubblico si è chiesto spesso il perché di questa adozione: se fosse legata a problemi di fertilità della coppia, oppure alla scelta di dedicarsi in primis alla carriera. Maria De Filippi ha dichiarato spesso il suo amore infinito per l’unico figlio, ma non si è mai soffermata sui particolari legati all’adozione. In una recente intervista invece – come riporta 361magazine – la conduttrice ha sciolto il silenzio sull’argomento con una dichiarazione.

Un atto d’amore

Maria De Filippi ha dichiarato che la scelta dell’adozione non è legata a problemi di fertilità, è da ricondurre a un semplice e puro atto d’amore. Maria ha raccontato di aver conosciuto Gabriele in orfanotrofio quando il bambino aveva solo 10 anni e di aver sentito il desiderio fortissimo di averlo nella propria vita.

La conduttrice si è commossa nel ricordare l’emozione provata il giorno in cui lei e Costanzo portarono a casa il piccolo Gabriele. Oggi Gabriele ha 29 anni ed è circondato dall’amore di una famiglia vera.

Maria De Filippi ha dimostrato che la maternità non è solo un fatto biologico, ma una scelta di testa e di cuore che va oltre l’atto del concepimento. E se ti senti mamma sei mamma per sempre.