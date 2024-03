Affondo durissimo di Elenoire Ferruzzi sul GF ma soprattutto sulla vincitrice Perla Vatiero presa di mira con insulti terribili.

La vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello ha stupito moltissimi telespettatori. La ragazza, ex volto di Temptation Island, ha battuto in finale la favorita Beatrice Luzzi. Il successo della giovane ha provocato anche la dura reazione dell’ex concorrente Elenoire Ferruzzi che sui social si è scatenata contro di lei ma anche contro il suo paese di origine.

Elenoire Ferruzzi contro Perla: le parole

Elenoire Ferruzzi

Nel corso della diretta della finale del GF, non è passato inosservato il commento su X della Ferruzzi. La star transgender ha sbottato duramente sul programma ma anche, e soprattutto, contro Perla.

“Vincerà Perla”, ha scritto Elenoire. “Lì al paese saranno da tre giorni nelle case popolari a votare con quelle facce di me**a come lei“.

Parole davvero pesantissime e che hanno riscosso tante polemiche tra gli utenti del web e, ovviamente, i fan della Vatiero.

Va detto che la stessa ex concorrente del gieffe se l’era presa, in precedenza, anche con la trasmissione in sé, sottolineando il flop di ascolti di questa edizione e le tante dinamiche forzate.

Di seguito anche il post su X della Ferruzzi contro la vincitrice del GF:

Vincerà perla lì al paese saranno da tre giorni nelle case popolari a votare con quelle facce di merda come lei — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) March 26, 2024

Le parole di Perla dopo la vittoria

A proposito della vincitrice, che forse non è ancora stata informata della parole della Ferruzzi, la Vatiero dopo la vittoria ottenuta ha voluto ringraziare parlando ai canali social del GF il suo pubblico: “Vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi avete dato sempre in questi mesi. Senza di voi non sarei stata qui e questo l’ho detto più volte. Sono davvero emozionatissima”, ha detto.

E ancora: “Grazie davvero, è stato un percorso meraviglioso, un percorso magico. Anzi, un viaggio come dico io spesso. E niente, non mi aspettavo tutto questo. Nel momento in cui sono entrata non mi aspettavo, forse, nemmeno di arrivare in finale. Sono sincera poi magari nel percorso qualcosa ho intuito. Ancora grazie per tutto questo, grazie davvero”.