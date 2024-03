Bufera su Anita Olivieri sommersa da insulti e commenti poco carini dopo l’esperienza al GF. La ragazza ha annunciato provvedimenti.

Si è conclusa un’altra edizione del Grande Fratello e tra i vari concorrenti che hanno partecipato ci sono stati, come sempre, quelli maggiormente apprezzati e quelli meno. In questo senso, spicca Anita Olivieri che nelle ultime ore ha dovuto affrontare una vera bufera social con commenti pesantissimi ai suoi danni.

Anita Olivieri sommersa dagli insulti

“Lo dico così siete preparati, questa settimana partono le diffide“. Questo l’annuncio fatto da Anita verso tutte le persone che la seguono su Instagram a seguito, evidentemente, di tantissimi messaggi privati ricevuti ma anche di parecchi commenti scomodi apparsi sotto i suoi recenti post.

La Olivieri ha tenuto anche a precisare: “I commenti o post offensivi sui social sono puniti dal nostro legislatore all’art. 595 c.p., comma 3, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa minima di 516 euro oltre ad una condanna al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale in favore della persona offesa. In definitiva, l’immissione di commenti offensivi dell’altrui reputazione nel sistema internet integra il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p. e la relativa competenza per territorio, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, si radica nel luogo di domicilio dell’imputato in applicazione dei criteri suppletivi”.

Citando ancora la legge, l’ex concorrente del GF ha aggiunto: “La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che nel caso di diffusione dei commenti (post, commenti) tramite social network quest’ultimi integrano il reato di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo di pubblicità a norma dell’art. 595, comma 3, c.p., in quanto si tratta di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di soggetti ampliando e aggravando l’offesa con la capacità diffusiva del mezzo adoperato”.

Staremo a vedere se effettivamente la bella Anita procederà contro alcuni utenti che le hanno mancato di rispetto.

