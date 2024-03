Scontro a distanza ad Amici. Protagonista Anna Pettinelli e un guanto di sfida assegnato ad un allievo della squadra di Lorella Cuccarini.

Anche la seconda puntata del Serale di Amici si annuncia scoppiettante in termini di sfide e guanti tra allievi. A far parlare, specie dopo l’ultimo daytime andato in onda, la lettera della professoressa Anna Pettinelli all’indirizzo di Mida e Lorella Cuccarini.

Amici, il guanto della Pettinelli a Mida

Anna Pettinelli

Nel corso dell’ultimo daytime, come detto, Mida ha ricevuto un guanto di sfida molto duro da parte della professoressa Pettinelli. La maestra, infatti, ha mandato una lunga lettera con toni decisamente forti al ragazzo.

“Vi siete spaventati, indignati, avete urlato allo scandalo”, ha esordito nella lettera del guanto la Pettinelli. “[…] Io non demordo e vi cambio canzone (rispetto al precedente guanto ndr). Cantare senza reti, che strana e terribile richiesta da fare ad un cantante vero? Sei un cantante? E allora canta e non frignare […]. Quanto a lungo potrai scappare da questo guanto? Se fossi sicuro di te avresti già accettato il primo. E’ evidente che non lo sei o forse, come penso io, non sai cantare“.

A Mida, quindi, è stato chiesto di eseguire un importante brano di Laura Pausini senza l’aiuto dell’autotune, cosa che il ragazzo non è sembrato voler affrontare in quanto non equa.

Di seguito anche il post su X del programma con il guanto e la lettera della maestra:

Continua l'assegnazione dei guanti di sfida per la seconda puntata del Serale! #Amici23 pic.twitter.com/S55FoFWYJC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 26, 2024

Il confronto Mida-Cuccarini

Dopo aver ricevuto il guanto della prof Pettinelli, Mida ha scelto di rivolgersi alla sua insegnante manifestando la sua intenzione di non accettare la sfida ritenuta totalmente non consona al suo percorso.

Il ragazzo ha espresso tutte le sue idee e anche la maestra, al netto di un tentativo di convincerlo ad accettare, ha poi affermato che proporrà ai giudici di annullare il guanto.

Staremo a vedere, a questo punto, come andranno le cose al Serale e quanto ancora durerà il “duello” tra la Pettinelli e l’allievo… Sicuramente nella prossima puntata del talent show se ne vedranno delle belle.