Scintille social per Elenoire Ferruzzi che se l’è presa con Elodie e la sua bellezza. Su X diversi commenti piuttosto accesi sulla cantante.

Prima le frasi sulla bravura in tema canoro, ora quelle sulla sua bellezza. Elodie ancora nel mirino di Elenoire Ferruzzi che sui social ha sganciato diversi commenti negativi contro l’artista. Pubblicando una foto della Di Patrizi, l’ex concorrente del Grande Fratello non ha risparmiato critiche estetiche alla donna generando non poche reazioni…

Elenoire Ferruzzi contro Elodie per la sua bellezza

Elenoire Ferruzzi

Nelle ultime ore, la Ferruzzi è andata contro Elodie pubblicando su X una foto della cantante risalente ai tempi della partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, in cui appare senza trucco.

Proprio il look passato della cantante ha generato nell’ex gieffe alcuni commenti negativi. “Gelose della sua bellezza ahhahhah”, ha scritto Elenoire in modo palesemente sarcastico e ironico.

Parole che hanno generato, come era inevitabile che fosse, tantissime reazioni soprattutto dei fan della cantante.

Dopo diversi commenti, Elenoire ha scritto ancora molto duramente: “Nei video sono tutte oggettivamente stupende. Nella foto che ho postato precedentemente è oggettivamente una cessa. E basta. Lì non ci sono né registi né Photoshop e nemmeno filtri. Quella è Elodie, svegliatevi cogl**ni”.

Successivamente non sono mancati altri commenti e botta e risposta piuttosto accesi con vari utenti ma la Ferruzzi è rimasta ferma nelle sue posizioni. Evidentemente a scatenare questa serie di giudizi verso la cantante, alcuni recenti episodi in cui si è parlato in modo molto esplicito non solo delle capacità canore della Di Patrizi ma anche l’uso del suo corpo che aiuterebbe, e non poco, l’artista ad eccellere nel suo campo. Staremo a vedere se da questa situazione su X arriveranno risposte dalla donna chiamata in causa.

Di seguito anche un post su X della donna con il commento sulla cantante e anche le altre repliche agli utenti, sempre in relazione alla bellezza dell’artista: