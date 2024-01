Messaggio particolare sui social da parte di un ex alunno della scuola di Amici. Tante riflessioni e la necessità di staccare.

Arriva dai social un messaggio che ha fatto scattare un po’ di apprensione da parte dei seguaci di Amici. Un ex alunno, Cricca, ha scritto alcune parole di riflessione che hanno fatto capire come per il ragazzo non sia un momento super positivo. Il giovane cantante, protagonista della passata edizione del talent show, ha annunciato una pausa con tanto di viaggio e di intenzione di “staccare la spina e vivere”.

Amici, l’ex Cricca e le sue parole

Dopo essere stato al centro di tanti episodi, alcuni anche controversi, nella passata edizione di Amici, Cricca è tornato a far parlare in queste ore. Il ragazzo, infatti, su Instagram, ha scritto pubblicato alcune parole emblematiche che fanno capire come per lui non debba essere un momento molto positivo.

“Ciao a tutti! Sto andando in Togo, Africa. Insieme a mamma”, ha esordito il ragazzo. “Voglio staccare la spina e vivere. Ultimamente non so trovarmi un posto nel mondo, la vita per quanto sia bella è altrettanto stronza e difficile, a volte. E in questo periodo, in cui ci sono un bel po’ di punti interrogativi qua e là, ho deciso di prendere e partire”.

Il messaggio dell’artista è poi andato avanti: “Ho tanta paura della vita, ho tanta paura del fallimento, ho tanta paura di stare solo. Sparirò, credo, per questi giorni. Mi concentrerò su di me, sulle mie esigenze. Proverò a fare foto e video delle belle esperienze a cui vado incontro e magari quando torno ve le faccio vedere”.

Per il ragazzo, quindi, non certo un bel momento. Per alcuni potrebbero esserci di mezzo anche questioni amorose con la storia d’amore con Isobel ma per dirlo con certezza occorrerà attendere altre parole da parte dei diretti interessati.

