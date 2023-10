Parole pungenti di Elenoire Ferruzzi per la cantante Elodie, spesso al centro della scena per il suo modo “sensuale” di fare musica.

Spesso criticata dagli haters, Elodie ha ricevuto in queste ore un altro pesante attacco da parte di Elenoire Ferruzzi, ex volto del GF Vip. La star transgender ha detto la sua sull’artista a Turchesando sottolineando alcuni giudizi non proprio positivi, anche a livello professionale.

La stoccata di Elenoire Ferruzzi a Elodie

Elenoire Ferruzzi

Come detto, la Ferruzzi ha avuto modo di parlare di Elodie a Turchesando. L’ex volto del Grande Fratello Vip ha parlato della cantante senza risparmiare qualche stoccata: “Se devi fare la modella è un’altra cosa. Maria Callas non si è mai spogliata. Io canto meglio di lei”, le parole riprese da Isa e Chia e Novella 2000. Nel corso dell’intervista, poi, l’ex gieffe ha ribadito che non le piace per nulla l’artista: “Che ci vuole a fare quelle canzoni lì? Lei è stata al momento giusto nel posto giusto”.

Parlando sul fatto se conosca o meno la cantante di persona, Elenoire ha aggiunto: “Se la conosco? Sì, ci sono state delle cose… Ci conosciamo tutti. Abbiamo amici in comune. Poi ci sono state delle cose che non sto qui a dire. Ma la mia opinione non cambierà. È successa una cosa che non mi va di raccontare perché ci sono altre persone e non posso dire. Ma indipendentemente da questo, a me non piace”.

Staremo a vedere se ci saranno nuove dichiarazioni da parte di Elenoire e soprattutto se la bella Elodie vorrà rispondere o se, molto probabilmente, lascerà passare tutte queste parole esattamente come le accade con i commenti degli haters sui social.

Di seguito anche un recente post Instagram della cantante impegnata nel nuovo album dove si possono leggere tanti commenti anche nell’ottica del mostrare il corpo: