Messaggio molto importante di Paola Di Benedetto su un argomento molto d’attualità: la sicurezza delle donne di notte in strada.

Pauroso e inquietante. Sono queste le parole di Paola Di Benedetto sui social parlando di un tema sempre più di attualità: la sicurezza, specie per le donne, di notte, in particolare quando sono sole per le vie. La nota conduttrice radiofonica ha sollevato l’argomento sui social trovando grosso riscontro tra le sue seguaci.

Paola Di Benedetto, la paura delle donne sole in strada

Paola Di Benedetto

“Per una donna camminare da sola dopo una certa ora in qualsiasi città è diventato pauroso e inquietante”, ha esordito in una storia Instagram la bella Paola. “Che poi dopo una certa ora, parliamone: sono le 21:30 e passeggiando per le strade di qualsiasi città senti gruppo di omuncoli che fanno del cat calling da brividi. Siamo nelle condizioni di dover prevedere sempre di essere scortate da qualcuno di più grosso e possente di noi. Altrimenti? L’alternativa è la paura. Solo la paura”.

Successivamente la conduttrice ha mostrato le tantissime storie di alcune utenti che la seguono che hanno voluto condividere le proprie esperienze.

“Questa è solo una piccola parte dei messaggi che mi sono arrivati da donne e ragazze. E ve li mostro perché non bisogna ignorare il problema, bisogna diffondere esperienze, educare i bambini (ma soprattutto gli adulti) e trovare una soluzione a questa situazione. Quello che di certo non si deve fare è fare come nulla fosse. Questa, come tante altre, è una piaga sociale che va affrontata!”, ha aggiunto la Di Benedetto.

Va detto che sono arrivati molti messaggi anche da parte di uomini che mostravano solidarietà. Per questo il volto tv ha scritto ancora: “Ci tenevo anche a farvi vedere i messaggi di solidarietà che mi sono arrivati da parte degli uomini. Perché non è giusto fare di tutta l’erba un fascio. E ci sono tanti uomini che si dissociano da ciò e che anzi, provano schifo e orrore”.

Di seguito anche un post Instagram della conduttrice radiofonica: