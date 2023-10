Dopo l’addio al GF di Heidi, nella casa qualcuno parla ancora di lei. Non è passato inosservato un gesto di Beatrice Luzzi…

Ha fatto molto parlare l’addio dal Grande Fratello di Heidi Baci. La donna ha lasciato il reality generando tante reazioni, specie da parte di Massimiliano Varrese che aveva anche minacciato di abbandonare anche lui il gioco. Nelle ultime ore, invece, è stato un gesto di Beatrice Luzzi a far molto discutere.

Beatrice Luzzi e il brindisi per Heidi al GF

Beatrice Luzzi

Come detto, nelle ultime ore, l’addio di Heidi dalla Casa del GF ha portato diverse reazioni. Dopo alcuni momenti di tensione, i concorrenti sembravano aver ritrovato la calma. Almeno fino ad un gesto di Beatrice Luzzi. La donna ha sollevato il bicchiere in segno di omaggio proprio nei confronti della Baci che se ne era andata.

Un qualcosa che è piaciuto a tutti, sia ai presenti che ai telespettatori. Nella Casa, Letizia Petris, infatti, ha aspramente criticato quanto fatto dalla coinquilina.

Paròlando con Samira e Angelica, la Petris ha detto: “La Bea che continua a parlare. Hai sentito cosa ha detto? ‘Sembra brutto se faccio un brindisi a Heidi?’ con Massimo di fianco che si era appena calmato. Capito? Secondo me bisogna un attimo…”. Il riferimento è appunto ad un brindisi che la Luzzi aveva da poco fatto in “omaggio di Heidi”, cosa che a Letizia è sembrata indelicata.

Proprio Varrese, infatti, nei momenti precedenti al brindisi aveva detto alla Luzzi: “Non posso parlare Bea e non posso dire niente in questo momento. Solo mi rendo conto dello sforzo enorme che ha fatto lei. Per me acquista il valore di quello che lei ha fatto qua. […]. Sono talmente scioccato che non riesco neanche più a pensare. Non pensavo di poter essere protagonista di una roba del genere. Al di fuori di ogni immaginazione”.

Di seguito anche un post su X, ex Twitter, con le parole di Letizia sull’accaduto: