Bellissimo momento in diretta tv a La Volta Buona su Rai1: Guenda Goria ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo Mirko.

Non poteva esserci momento migliore se non l’ospitata a ‘La Volta Buona’ su Rai1 per una bella proposta di matrimonio. Ebbene sì, perché Guenda Goria, a sorpresa, ha visto il suo Mirko Gancitano farle la fatidica domanda nel corso del programma condotto da Caterina Balivo. Presente in collegamento anche mamma Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria, proposta di matrimonio in diretta

Ospite del programma pomeridiano di Rai1 ‘La Volta Buona’, Guenda Goria, figlia del noto giornalista Amedeo, e di Maria Teresa Ruta, è stata sorpresa dal compagno e futuro marito Mirko Gancitano.

Mentre i due ragazzi parlavano con la padrona di casa, il giovane ha preso la situazione in pugno e con grande stupore dei presenti ha detto: “Caterina io vorrei che oggi sia la nostra volta buona. Noi ci siamo già sposati in via spirituale a Santo Domingo, ma non in chiesa. Magari in Sicilia, nella mia terra, come piacerebbe a me. Maria Teresa è in collegamento, il tuo papà sicuramente ci starà guardando. Voglio chiederti di sposarmi”, ha detto Mirko.

Successivamente, con un pizzico di evidente imbarazzo, il ragazzo si è inginocchiato, come da tradizione, e le ha messo al dito un anello con due cuori: “Ho scelto un anello semplice, come il nostro rapporto”.

La reazione della bella Guenda è stata di grande dolcezza e tanta emozione. Quasi con le lacrime agli occhi, infatti, è bastato un “ti amo” per prendere il posto del “sì”.

Molto emozionata anche mamma Maria Teresa che in collegamento da casa ha detto: “Ho amato Mirko dal primo giorno in cui l’ho conosciuto. Sono tanto felice per Guenda”.

